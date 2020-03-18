تغطية مع الحكيم لوباء كورونا
الأربعاء 18 مارس 2020 21:27

شاهد: مجموعة سانوفي الدوائية تعرض دواء بلاكنيل علاجا لكورونا

نقلت وكالة فرانس برس أن مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية تعرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لعلاج 300 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة أن الدواء برهن عن نتائج واعدة في معالجة المرضى بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي فهي مستعدة لان تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.
واشادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بالتجارب السريرية ووصفتها بالواعدة وقالت إنها ستمتد إلى عدد أكبر من المرضى، ولكن ليس لدينا دليل علمي على أن هذا العلاج ناجح.
وقال وزير الصحة الفرنسي اولفييه فيران، إنه لاحظ النتائج وأعطى التفويض حتى يمكن البدء في تجربته على عدد أكبر من المرضى في أقرب وقت ممكن.
وأقرت الصين، الثلاثاء أيضا، نإجراء التجارب السريرية على أول “لقاح” يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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تغطية مع الحكيم لفيروس كورونا
فرنسا
الصين
الولايات المتحدة الأميركية

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