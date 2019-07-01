هونغ كونغ
الاثنين 1 يوليو 2019 19:55

شاهد: متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان في "هونغ كونغ" ما السبب؟

اقتحم متظاهرون، معارضون للحكومة الموالية لبيجين في هونغ كونغ، مقر البرلمان في الذكرى السنوية لعودة هونغ كونغ إلى حكم الصين.
التفاصيل:
  • محاولة اقتحام البرلمان استمرت لساعات، لجأت فيها الشرطة إلى داخل المبنى واستخدمت رشاشات الفلفل لإبعاد المتظاهرين.
  • المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون خوذات وأقنعة وجه ونظارات للوقاية، استخدموا المظلات لحماية أنفسهم من رذاذ الفلفل الذي استخدمته قوات الشرطة.
  • متظاهرون مزقوا صور مسؤولي حكومة هونغ كونغ، وحطموا كاميرات المراقبة، في حين تجول آخرون في أنحاء المبنى وبصحبتهم المصورون الصحفيون.
  • متظاهرون استمروا في رشق الألواح الزجاجية للمبنى في حين قام آخرون ببناء حواجز لمنع الشرطة من العودة.
  • المظاهرات اندلعت في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

  • ويخشى المعارضون لمشروع قانون التسليم، الذي اضطرت الحكومة لتعليقه، من أن يكون تهديدا لحكم القانون في هونغ كونغ ويطالبون بإلغائه.

  • من شأن مشروع القانون في حالة إقراره أن يسمح بإرسال أشخاص إلى البر الرئيس الصيني ليمثلوا أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

متظاهر يضع علم هونغ كونغ تحت الحكم البريطاني على منصة البرلمان
 خلفيات:
  • هونغ كونغ عادت إلى الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامين"، والتي تتيح للإقليم التمتع بحريات، بما في ذلك حرية التظاهر ونظام قضائي مستقل.

  • تنفي الصين التدخل، ولكن كثيرين من سكان هونغ كونغ يعتبرون مشروع قانون التسليم أحدث خطوة في سعي حثيث نحو سيطرة الصين على الإقليم.

المصدر
وكالات
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