السبت 21 سبتمبر 2019 01:01
شاهد: متظاهرون يسقطون لافتة ضخمة للسيسي وسط دمياط
أسقط متظاهرون غاضبون لافتة ضخمة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ميدان الساعة وسط محافظة دمياط.
وتظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة ومحافظات ومدن عدة للمطالبة برحيل السيسي وإسقاط النظام، استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال محمد علي.
وقام المتظاهرون في دمياط بإسقاط وتقطيع اللافتة التي كان مكتوب عليها "إحنا معاك يا سيسي .. تحيا مصر"، وسط هتافات "ارحل يا سيسي" و "الشعب يريد إسقاط النظام".
المصدر
الجزيرة مباشر
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