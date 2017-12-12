تهويد القدس
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 14:01

شاهد: متظاهرون هنود يحرقون دمية لترمب احتجاجا على قراره بشأن القدس

شارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات بمناطق مختلفة من الهند رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي مدينة كلكتا شرق البلاد شارك متظاهرون من حزب "المركز الوسطي الاشتراكي" في الاحتجاجات وحرقوا دمى ترمز لترمب، بينما اندلعت احتجاجات مشابهة في مدينة بوبانيشوار.

وأعرب المحتجون عن رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، كما رفعوا لافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم، عقب قرار ترمب الذي أصدره الأربعاء حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وخالف قرار ترمب عقودا من السياسة الأمريكية، وإجماعا دوليا منذ أمد بعيد بأنه يجب تحديد مصير القدس عبر المفاوضات.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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