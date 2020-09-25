مظاهرات مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 20:09

شاهد: متظاهرون مصريون يمزقون لافتة للسيسي في محافظة المنيا

أظهر مقطع فيديو قيام متظاهرين مصريين بإزالة لافتة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا.

ويظهر الفيديو قيام بعض الاشخاص  بتسلق مبنى وإزالة اللافتة المعلقة عليه، وسط صيحات الترحيب من المتظاهرين.

وانطلقت مظاهرات في القاهرة وعدة محافظات بمصر، عقب صلاة الجمعة، للمشاركة فيما سماه معارضون بـ"جمعة الغضب" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبث مغردون عبر منصات التواصل في مصر، مقاطع مصورة لمشاركة المئات في مظاهرات احتجاجية بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة) والأقصر (جنوب)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون أبرزهم المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي.

وتقدم قناة الجزيرة مباشر تغطية متواصلة للمظاهرات وتبث أبرز مقاطع الفيديو في محافظات مصرية مختلفة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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