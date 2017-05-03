الهند
الأربعاء 3 مايو 2017 15:45

شاهد: متطرفون هندوس يضربون مسنّا مسلما حتى الموت

اعتدى متطرفون هنود على مسن مسلم بالضرب حتى الموت في ولاية أوتار براديش شمال شرق البلاد بزعم تشجيعه فتيات هنديات على اعتناق الإسلام.

وقال ريحان ابن الضحية غلام أحمد إن والده مزارع تعرض للقتل على يد أعضاء بجماعة تسمى "قوة الشباب الهندوسي" (يوفا فاهيني)، وهي مليشيا أسسها كاهن هندوسي يدعى يوغي أديتياناث، اختاره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا لمنصب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان.

وألقت السلطات الهندية القبض على أربعة أشخاص من الجماعة الهندوسية على خلفية قتل غلام أحمد.

ومنذ تعيين أديتياناث رئيسا لوزراء الولاية صعد أنصاره في مليشيا "قوة الشباب الهندوسي" من خطابهم المتطرف المعادي للمسلمين، وشنوا سلسلة من الهجمات ضد المسلمين، متهمين إياهم بانتهاج إستراتيجية لتحويل الفتيات الهندوس للإسلام عبر إغوائهن بالزواج.

وعزز الصعود المفاجئ لأديتياناث في الأوساط السياسية في الهند بواعث قلق المسلمين الذين يشكلون 19% من سكان ولاية أوتار براديش الذين يبلغ تعدادهم 220 مليون نسمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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متطرفون

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