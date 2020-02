شاهد: متطرفون هندوس يحرقون مسجدا ويعبثون بمئذنته

قال مسؤول صحي لرويترز إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا في العاصمة الهندية وأصيب 180، في اشتباكات عنيفة بين جماعات هندوسية ومسلمة بسبب قانون الجنسية الجديد المتحيز ضد المسلمين.



وأشعل متطرفون هندوس، النيران في مسجد بمنطقة أشوك ناجار في نيودلهي، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس مناهضون للمسلمين تسلقوا المئذنة، ورفعوا علم اللورد هانومان فوقها وحالوا تكسير المئذنة.

Re-posting this video after verifying its authenticity. It is from Delhi. Men marching on top of a mosque, vandalising it and placing a saffron flag over it. pic.twitter.com/bScgJMxKc3 — Rana Ayyub (@RanaAyyub) February 25, 2020

ونقلت رويترز عن المسؤول في مستشفى (جورو تيج بهادور) أن هناك 15 مريضًا في حالة حرجة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لكنها واجهت صعوبة لتفريق حشود تلقي الحجارة شاركت في أعمال العنف التي خرجت عن نطاق السيطرة يوم الإثنين.

واندلعت الاشتباكات، التي تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للهند، بين آلاف يتظاهرون تأييدا أو احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية.

والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي يسهل حصول غير المسلمين من بعض الدول المجاورة التي يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية، في حين اعتبره المسلمون في الهند، متحيزا ضدهم.

In one part of Delhi, a gurdwara opens its doors to Muslims and anyone who needs shelter.

In Seelampur, Dalits blocked the roads against mobs, sheltered their Muslim neighbours.



Police and politicians have forgotten their duty; but the people have courage and heart.#DelhiRiots — Nilanjana Roy (@nilanjanaroy) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

اعتداءات على المسلمين

ومنذ الأحد، ينتشر أشخاص يحملون العصي والحجارة وبعضهم مسدسات الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي.

وأوردت الصحف الهندية عددًا من الحوادث التي هاجمت فيها مجموعات مسلحة من الهندوس مسلمين، وظهرت في لقطات في تسجيلات فيديو عصابات تهتف "يحيا الإله رام".

وذكر صحفي من فرانس برس مساء الثلاثاء أن العديد من العمال المهاجرين تخلوا، خوفا على حياتهم، عن منازلهم للعودة إلى القرى الآمنة التي أتوا منها.

وقال "خياط" كان في طريقه إلى قريته في ولاية أوتار براديش المجاورة لفرانس برس "ليس هناك عمل من الأفضل أن نرحل بدلا من البقاء هنا.. لماذا نموت هنا؟" وأضاف أن "الناس يقتلون بعضهم البعض ويتم إطلاق الرصاص".

اعتداءات على المسلمين في الهند

For decades, the U.S.-India relationship was anchored by claims of shared values of human rights and human dignity. Now, those shared values are discrimination, bigotry, and hostility towards refugees and asylum seekers pic.twitter.com/zaBlTtQpo1 — Amnesty International (@amnesty) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

منظمة العفو تنتقد خطابات تأجيج العنف

من ناحيتها، قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، على تويتر، إن قيم احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية تراجعت في الهند بينما يسود في الوقت الحالي التمييز العنصري والتعصب ومعاداة اللاجئين.

وألقت المنظمة باللوم على مظاهر العداء ضد المسلمين من خلال قانون التجنيس العنصري الذي يمنح حق التجنيس للأقليات داخل الهند باستثناء المسلمين.

وقالت المنظمة الحقوقية في مقطع فيديو إن 8 قتلوا على الأقل وجرح أكثر من 100 آخرين في شمال شرق العاصمة، داعية إلى مساءلة السياسيين الذين يؤججون مشاعر الكراهية ويخلقون بيئة للعنف من خلال خطابات الكراهية التي يطلقونها.

وتصاعدت في البلاد، الإثنين، في العاصمة الهندية نيودلهي ضد قانون الجنسية الجديد ما أدي إلى أعمال عنف وشغب كبيرة في شوارع العاصمة وعمليات تخريب وحرق للبيوت والمحلات.

وشاركت الشرطة في قمع المتظاهرين وأفسحت الطريق للجماعات المؤيدة لقانون الجنسية للاشتباك مع المسلمين ما حول المشهد في البلاد لساحة صراع.

ومنذ وصول حزب بهارتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى السلطة عام 2014.. ازدادت مخاوف المسلمين في الهند، إذ يعرف عن الحزب تطرفه ووقوفه ضد قضايا المسلمين.

وأضافت انتخابات مايو/أيار الماضي المزيد إلى تشنج الحزب، بعد حصوله -بزعامة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي- على 303 مقاعد من أصل 542، فضلا عن حصده 65% من مقاعد البرلمان ضمن تحالف يقوده الحزب.

Very horrific video from near Vijay Park area where you can see goons firing on Muslim residents #DelhiRiots #DelhiViolence pic.twitter.com/mzdtcmkQ2r — Dilsedesh (@Dilsedesh) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

3 Shops: Shiva-Zulfikar-Tyagi.

Only Zulfikar's shop was vandalized. This is not a Riot.

This is well organized violence against Muslims where govt & police is involved.#DelhiViolence #DelhiBurning #DelhiRiots pic.twitter.com/91LFxxwg3L — Mohammed Habeeb Ur Rehman (@Habeebinamdar) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

#SOSKadampuri

Bajrang Dal along with Police force have surrounded Qureshi Tower at Kadampuri-Vijay Park. They are firing at innocent civilians. Urgent help is required#DelhiRiots #DelhiBurning #ArrestTerroristKapilMishra pic.twitter.com/EJRVG6BmvM — Shaheen Bagh Official (@Shaheenbaghoff1) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

जब रक्षक ही बने भक्षक! Police personnel are overseeing collection of stones. Hindutva thugs of #BJP & #RSS have full support of state machinery. Chanting of “Jai Shri Ram” is their licence to attack at will. #DelhiRiots are state-sponsored.#DelhiBurningpic.twitter.com/UrSWwXMSij — Rofl Republic 🍋🌶 (@i_theindian) ٢٥ فبراير ٢٠٢٠