غرائب
الأحد 9 سبتمبر 2018 22:38

شاهد: متسابق يضغط مكابح منافسه خلال سباق دراجات نارية

تم إلغاء نتائج المتسابق الإيطالي رومانو فيناتي في سباق الفئة الثانية ضمن جائزة سان مارينو الكبرى للدراجات النارية بعد أن حاول الضغط على مكابح أحد المنافسين خلال السباق.

وأظهر مقطع فيديو فيناتي وهو يقترب من منافسه ستيفانو مانزي خلال تنافسهما على المركز الثاني عشر في السباق الذي أقيم على حلبة ميسانو الإيطالية.

وحدث تلامس بين دراجتي المتسابقين، قبل أن تظهر الإعادة البطيئة فيناتي وهو يحاول الضغط على مكابح مانزي خلال السباق.

وتمت معاقبة فيناتي "للقيادة غير المسؤولة" واستبعدت نتائجه.

المصدر
أسوشيتد برس
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سان مارينو
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