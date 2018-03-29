بريطانيا
الخميس 29 مارس 2018 13:42

شاهد: متحف في لندن يعرض 60 نوعا من الفراشات المثيرة

يعرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن ما يقدر بنحو 60 نوعًا من الفراشات الحية من الأمريكتين وآسيا وأفريقيا، وجاء المعرض تحت اسم "الفراشات المثيرة" لعام 2018.

وفي جو تسيطر عليه الخضرة والزهور بالحديقة الشرقية في المتحف، يمكن للناس الانتعاش والتنقل بين أشكال وألوان الفراشات الحية المثيرة (تتبع حرشفيات الأجنحة أو قشرية الجناح) وهي تطير بحرية في الهواء بين النباتات والزهور المنسقة.

كما يوفر المعرض فرصة لرؤية المراحل المختلفة لدورة حياة الحشرة من البيض إلى الشرنقة والفراشات البالغة الصغر التي تأتي ببطء إلى الحياة.

وللسنة العاشرة، يتولى الإشراف على الموطن المؤقت للفراشات، كبير أمناء الحشرات حرشفية الأجنحة (قشرية الجناح)، الدكتور بلانكا هورتاز، ويرأس مجموعة من العينات المشهورة التي يحتفظ بها المتحف.

وقال إن "الفراشات كثيرة جدا في العالم، وهي تطير في جميع أنحائه إلا في القارة القطبية الجنوبية فهذا هو المكان الوحيد الذي لم نعثر فيه على الفراشات".

وتابع "هناك حوالي 20 ألف نوع من الفراشات تم تصنيفها وما زلنا نصنف أنواعًا جديدة.. هذا ما أفعله".

ويستمر المعرض حتى 16 سبتمبر/أيلول في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

المصدر
رويترز
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متحف التاريخ الطبيعي
لندن
معرض فراشات
فراشات حية
فراشات مثيرة
حرشفيات الأجنحة
قشرية الجناح

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