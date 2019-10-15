مصر
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 22:14

شاهد: مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر لأول مرة

ظهر الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الثلاثاء، للحديث عن ذكريات حرب أكتوبر 1973، وذلك للمرة الأولى منذ سقوطه إثر ثورة 25 يناير 2011.

وظهر مبارك في مقطع فيديو على موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 46 لنصر أكتوبر/ تشرين أول ضد إسرائيل هذا الشهر.   
ومبارك كان قائدا للقوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة،  وقاد وقتها الطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية بعيد القوات الجوية، الذى يواكب 14 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، إحياءا لذكرى معركة المنصورة عام 1973 والتي دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.
وكان علاء نجل حسني مبارك قد نشر أمس صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أثناء خدمته في القوات الجوية، معلنا أن والده سيتحدث قريبا عن ذكريات حرب أكتوبر.

وكتب علاء مبارك تعليقا على صورة والده: "14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير".

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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حسني مبارك
ثورة يناير
نصر أكتوبر
حرب أكتوبر
ذكريات

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