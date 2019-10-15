شاهد: مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر لأول مرة
وظهر مبارك في مقطع فيديو على موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 46 لنصر أكتوبر/ تشرين أول ضد إسرائيل هذا الشهر.
ومبارك كان قائدا للقوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقاد وقتها الطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية بعيد القوات الجوية، الذى يواكب 14 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، إحياءا لذكرى معركة المنصورة عام 1973 والتي دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.
وكان علاء نجل حسني مبارك قد نشر أمس صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أثناء خدمته في القوات الجوية، معلنا أن والده سيتحدث قريبا عن ذكريات حرب أكتوبر.
وكتب علاء مبارك تعليقا على صورة والده: "14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير".
١٤ اكتوبر عيدالقوات الجوية -ذكرى اطول معركة جوية فى التاريخ المعاصر معركة المنصورة ، كل عام ونسور مصر بخير . pic.twitter.com/5bw0klTrM5— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 13, 2019