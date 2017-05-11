الخميس 11 مايو 2017 22:53
شاهد: مباراة لأساطير كرة القدم بالبحرين
شارك عدد من أساطير كرة القدم العالميين المعتزلين في مباراة استعراضية لدعم اللعب النظيف، وذلك على هامش اجتماع مؤتمر الفيفا في العاصمة البحرينية المنامة.
وشارك في المباراة نجوم كرة القدم دييغو مارادونا ورونالدينهو وكارلوس فالديرانا وآخرون.
وتأتي المباراة على هامش اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنعقد هذا الأسبوع في المنامة، ووسط انتقادات للفيفا بعدما اختار مجلس الفيفا الاستغناء عن مسؤولين اثنين بارزين في لجنة القيم بالاتحاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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