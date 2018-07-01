كأس العالم 2018
الأحد 1 يوليو 2018 21:33

شاهد: مباراة كرة قدم بين روسيات يرتدين أثواب زفاف

تعبيرا عن ولعهن بكرة القدم، ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة وشاركن في مباراة ودية لكرة القدم أمس بمدينة كازان التي تستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما خمس لاعبات. وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة ولعبت الروسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير.

وقالت غولناز شاريبوفا وهي لاعبة في الفريق الفائز المباراة وإن كانت لم تلعب الكرة من قبل قط "كان مظهرنا لطيفا لكنه (الثوب) لم يكن مريحا في اللعب".

وقالت ماريانا رازنوجورسكايا حارسة مرمى الفريق "كرة القدم ليست حكرا على الرجال. المهم هو الصداقة والتعاون".

وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنها مصنوعة من الزهور.

وأقيمت تلك المباراة الاستثنائية قبل أولى مباريات دور الستة عشر التي استضافتها كازان وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتستضيف روسيا حاليا كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى وتقام المباريات في 11 مدينة.

المصدر
رويترز
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روسيا
كأس العالم 2018
مباراة كرة قدم نسائية
فساتين الزفاف
كازان

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