رياضات جديدة
الخميس 15 فبراير 2018 00:24

شاهد: مباراة كرة طائرة على الجليد

شهد مقر إقامة بعثة النمسا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة في بيونغتشانغ بكوريا الجنوبية، مباراة استعراضية للكرة الطائرة ولكن على الجليد.

وقال منظمو المباراة، إنهم يهدفون إلى تشجيع المزيد من اللاعبين لممارسة هذه الرياضة. معربين عن أمله في أن تدرج هذه الرياضة في الرياضات التي يتم التنافس فيها في دورات الألعاب الأولمبية مثل كرة الطائرة الشاطئية.

وشارك في المباراة عدد من اللاعبين الحاصلين على ميداليات أولمبية عدة مرات، كما حضر المباراة أمير موناكو، الأمير ألبرت عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وستقام أول بطولة للكرة الطائرة على الجليد في النمسا في شهر مارس/ أذار المقبل بمشاركة 24 فريقا للرجال و24 فريقا للسيدات. في ختام البطولات المحلية للعبة، والتي تقام في 17 دولة في القارة الأوربية، وبدأ الموسم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

المصدر
رويترز
أسوشيتد برس
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دورة الألعاب الشتوية 2018
بيونغتشانغ
كرة طائرة على الجليد

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