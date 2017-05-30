الثلاثاء 30 مايو 2017 12:11
شاهد: مباراة بيسبول تتحول إلى معركة!
تحولت مباراة بيسبول في الدوري الأمريكي إلى ساحة معركة بين اثنين من اللاعبين وشهدت تدخلا من جانب لاعبي الفريقين.
وبدأت المشاجرة بعد أن سدد هنتر ستريكلاند لاعب سان فرانسيسكو جيناتس كرة قوية، بلغت سرعتها نحو 157 كيلومترا تقريبا، فاصطدمت برايس هاربر لاعب فريق واشنطن ناشونالز في أعلى الفخذ الأيمن.
وفور اصطدام الكرة به أسرع هاربر نحو ستريكلاند ووجه له لكمة في وجهه، قبل أن يتبادل اللاعبان اللكمات.
وحاول اللاعبون من كلا الفريقين التدخل ونجحوا في الفصل بين اللاعبين، اللذين تم طردهما.
المصدر
أسوشيتد برس
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