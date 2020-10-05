أذربيجان وأرمينيا
الاثنين 5 أكتوبر 2020 17:54

شاهد: ما حقيقة استهداف عربة تقل سوريين في أذربيجان؟

مدرعة تابعة للجيش الأذري في العاصمة باكو
رويترز
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه للحظة استهداف القوات الأرمينية لعربة تنقل سوريين مدعومين من القوات التركية في أذربيجان.

وحقق المقطع آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل.

الفيديو المزيف:

وتبين أن الفيديو مجتزأ من فيديو قديم يعود لاستهداف عربة في أفغانستان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

الفيديو الأصلي

ويتبادل طرفا الصراع اتهامات باستقدام مقاتلين سوريين للمشاركة في القتال الدائر حاليا في إقليم ناغورني كاراباخ.

واعترف الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، بوجود مقاتلين أجانب بين القوات الأرمينية.

واعتبر سركيسيان في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على الجزيرة، أن وجود مقاتلين أجانب من الأرمن بين قواته "أمر طبيعي" في الصراع المسلح مع أذربيجان على إقليم ناغورني قره باخ الحدودي.

وقال "من حق أي أرمني أن يقاتل إلى جانب أرمينيا، لا عيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم".

المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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