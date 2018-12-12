شاهد: ماي| سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين في وقت لاحق الأربعاء.



ودعا حزب المحافظين البريطاني إلى اقتراع على حجب الثقة عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأربعاء، وإعلان النتيجة بأسرع ما يمكن، بعد تأجيلها التصويت في البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي.

يأتي ذلك، فيما تواجه ماي أيضا رفضا أوربيا لإعادة التفاوض على الاتفاق بريكست.

تصريحات ماي

في كلمة خارج مقرها في داونينغ ستريت، قالت ماي إن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوربي.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوربي لما بعد 29 مارس/آذار المقبل.

ماي التي تواجه اقتراعا على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين، الأربعاء، قالت: "لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير/ كانون الثاني المقبل لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوربي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان".

ماي: "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس/ آذار المقبل، لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدما فيه.

وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن قد قال، أمس الثلاثاء، إن حكومة ماي لم تعد فاعلة وإنه يجب عليها الاعتراف بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قد انتهت. وأعلن كوربن تقديم اقتراح بسحب الثقة من حكومة ماي في مجلس العموم.

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني

ما الذي حدث؟

نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توصلوا إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها،الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوربي.

غراهام برادي رئيس ما يعرف باسم (لجنة 1922) في الحزب أعلن تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

غراهام قال إن هناك اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000،الأربعاء، في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

التصويت يأتي بعد تلقي 48 خطابا لطلب التصويت على حجب الثقة عن ماي.

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