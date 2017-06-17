إنجلترا
السبت 17 يونيو 2017 18:14

شاهد: ماي تخرج في حراسة الشرطة أمام حشود غاضبة

النيران وهي مشتعلة في مبنى الإسكان الاجتماعي في لندن الذي كان يقيم به نحو 600 شخص
النيران وهي مشتعلة في مبنى الإسكان الاجتماعي في لندن الذي كان يقيم به نحو 600 شخص
رويترز
خرجت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحت حراسة أمنية كثيفة أمس (الجمعة) بعد مقابلة سكان يعيشون قرب برج في لندن قُتل فيه 30 شخصا في حريق.

وردد المحتجون الغاضبون من تعامل الحكومة مع الحادث هتافات ضدها.

وتواجه ماي، التي تتعرض بالفعل لضغوط عقب الإخفاق الانتخابي، انتقادات لعدم لقائها مع ضحايا الحريق سريعا.

وواجهت ماي انتقادات داخل حزب المحافظين الذي تقوده بسبب بطء تعاملها مع الحادث وتعهدت يوم الخميس بإجراء تحقيق في حريق مبنى الإسكان الاجتماعي الذي كان يقيم به نحو600 شخص.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) إن 58 شخصا اعتبروا في عداد القتلى في حريق وقع الأسبوع الماضي في برج سكني بالعاصمة لندن.

وقال قائد الشرطة البريطانية ستيوارت كوندي للصحفيين "للأسف هذه المرة هناك 58 شخصا قيل لنا إنهم كانوا في برج جرينفل في تلك الليلة ومفقودون ولهذا للأسف سأعتبر أنهم لقوا حتفهم" مضيفا أن الرقم قد يتغير.

وقدرت الشرطة في وقت سابق عدد القتلى بأنه 30 شخصا.

وقال كوندي إن الحصيلة الحالية البالغة 58 قتيلا تشمل التقدير الأولي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
إنجلترا
لندن
تيريزا ماي
حراسة أمنية
حريق لندن
حزب المحافظين
قتلى
مبنى الإسكان الاجتماعي في لندن

اقرأ أيضا

Thumbnail
تعيين كايزر مديرا فنيا لأياكس الهولندي
Thumbnail
هدنة في درعا وجولة مباحثات بجنيف الشهر المقبل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة