الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:01
شاهد: مان يونايتد يصل للهدف ألفين ليلة الفوز على نوريتش بثلاثية
سجل الأسكتلندي سكوت مكتوميناي الهدف رقم ألفين لفريقه مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريق أمام ضيفه نوريتش سيتي الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التفاصيل
- انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد 3-1، وحسبما ذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات فإن مانشستر يونايتد أصبح أول فريق يصل لهذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.
- سجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من سكوت ماكتوميناي صاحب الهدف رقم (2000) بحلول الدقيقة 21 من زمن المباراة، وأضاف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 30، واختتم مارسيال الثلاثية في الدقيقة 73 .
- بينما هدف نوريتش سيتي الوحيد أحرزه أونيل هيرنانديز في الدقيقة 88، وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء لمانشستر يونايتد عن طريق الثنائي في الدقيقتين 29 و43.
- بهذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد نورويتش عند 7 نقاط في المركز الـ 19.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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