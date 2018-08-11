الدوري الإنجليزي
السبت 11 أغسطس 2018 00:02

شاهد: مان يونايتد يستهل مشوراه بالفوز على ليستر سيتي 2-1

استهل مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه ليستر 2-1 (الجمعة) في المباراة الافتتاحية للدوري.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد بول بوغبا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وأضاف لوك شاو الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، فيما يظل فريق ليستر سيتي بلا نقاط.

وكان مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، فيما أنهى ليستر سيتي الموسم الماضي محتلا المركز التاسع. 

المصدر
الألمانية
بي إن سبورتس
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ليستر سيتي
الدوري الإنجليزي
بول بوغبا
مانشستر يوناتيد

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