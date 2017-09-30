الدوري الإنجليزي
السبت 30 سبتمبر 2017 21:22

شاهد: مان يونايتد يدك شباك كريستال بالاس برباعية نظيفة

صعد فريق مانشستر يونايتد، السبت، إلى قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) بعدما أمطر شباك ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بادر مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عبر الإسباني خوان ماتا، ثم أضاف البلجيكي مروان فيلاني الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ومع حلول الدقيقة 49 أضاف فيلاني الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يختتم البلجيكي روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تلقى كريستال بالاس الهزيمة السابعة له على التوالي ليتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز ستوك سيتي على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، ووست هام يونايتد على بيرنلي بهدف نظيف، بينما تعادل بورنموث مع ليستر سيتي سلبيًا، ووست بروميتش ألبيون مع واتفورد بهدفين لكل منهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي

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