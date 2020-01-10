شاهد: ماني يرفض تسميته بالملك خلال حفل "الأفضل" في أفريقيا
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنظم لجائزة الأفضل في إفريقيا، نشر المقطع من كواليس الحفل الذي توج به ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، بمدينة الغردقة في مصر.
—"THE 🤴!"— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 9, 2020
—"NO! NO! NO! I'm not a 🤴!"
Stay tuned for more exclusive #CAFAwards2019 content! 🤩 @FIFAcom pic.twitter.com/8bjaYd5lo7
وبدا ماني جالسًا لالتقاط صورة مع جائزته التي توج بها، قبل أن يواجه اللاعب سريعًا برد متواضع أحد الواصفين له بالملك قائلاً "أنا لست بملك".
لا..لا..لا أنا لست بملك!#respect #SadioMane #CAFAwards2019— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 9, 2020
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وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع، حيث أشاد البعض بأخلاقه وتواضعه، بينما ربط آخرون بين أخلاقه وعدم حضور زميله بالفريق المصري محمد صلاح الحفل رغم وجوده كأحد المرشحين النهائيين للفوز بالجائزة.
يمكن ربنا ادّى لصلاح شكل احسن من ماني وبلد تعداد سكانها داعم رئيسي لصلاح لكن دايمًا هنشوف ماني عنده سرعة بديهة وذكاء اجتماعي وطيبة فطرية بتميزه عن صلاح.— Dina 🇦🇹 ⚜️ دينا (@Dina_2096) January 9, 2020
أي حد مكان ماني كان هينغر ويشوف نفسه لكن لهجته الحادة "انا مش ملك" بتوريك بساطة وطيب اصل الافارقة ♥️
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صلاح خسر كثير من تقديره وسمعته لما تجاهل حضور الحفل واكتفى بتهنئه بارده باهته بالسوشل ميديا— KING KOP (@KlNGKOP) January 9, 2020
بالمقابل ماني زادت محبته ومكانته ونجوميته بعد حضوره لاخر حفل (بالسنغال) واحتفاله شخصيا مع صلاح على المسرح قبل سنه .. ثم تواضعه المعتاد هنا
فخر افريقيا الأوحد ♥️
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