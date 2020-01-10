كرة قدم
الجمعة 10 يناير 2020 13:11

شاهد: ماني يرفض تسميته بالملك خلال حفل "الأفضل" في أفريقيا

ماني توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019
مواقع التواصل
أعادت حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر نشر مقطع فيديو رفض فيه اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول تسميته بالملك، على هامش حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المنظم لجائزة الأفضل في إفريقيا، نشر المقطع من كواليس الحفل الذي توج به ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، بمدينة الغردقة في مصر.

وبدا ماني جالسًا لالتقاط صورة مع جائزته التي توج بها، قبل أن يواجه اللاعب سريعًا برد متواضع أحد الواصفين له بالملك قائلاً "أنا لست بملك".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع، حيث أشاد البعض بأخلاقه وتواضعه، بينما ربط آخرون بين أخلاقه وعدم حضور زميله بالفريق المصري محمد صلاح الحفل رغم وجوده كأحد المرشحين النهائيين للفوز بالجائزة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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ساديو ماني
محمد صلاح
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الملك

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