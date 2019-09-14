الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 14 سبتمبر 2019 19:00

شاهد: ماني وصلاح يقودان ليفربول لفوز ثمين على نيوكاسل بثلاثية

سجل المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدفين، وأضاف زميله المصري محمد صلاح هدفا، ليقودا ليفربول إلى تحويل تأخره إلى فوز ثمين 3-1 على نيوكاسل.

جاء ذلك في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التفاصيل
  • واصل ليفربول انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم وحافظ على العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق الفوز الخامس على التوالي.
  • سيطر ليفربول على مجريات اللقاء طوال الـ90 دقيقة، وسط محاولات من نيوكاسل بهجوم مرتد.
  • بادر نيوكاسل بهز الشباك عن طريق اللاعب الهولندي ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة.
  • رد ليفربول بهدفين لساديو ماني في الدقيقتين 28 و40 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.
  • في الشوط الثاني، سجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 82 ليؤكد به فوز ليفربول وانفراده بصدارة جدول المسابقة.
  • بهذه النتيجة، يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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ليفربول

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