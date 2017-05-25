الدوري الأوربي
الخميس 25 مايو 2017 00:16

شاهد: مانشستر يونايتد بطلا للدوري الأوربي

توج مانشستر يونايتد الإنجليزي بطلا للدوري الأوربي بعد أن تغلب في مباراة النهائي على أياكس امستردام الهولندي بهدفين مقابل لا شيء.

وأحرز بول بوغبا وهنريخ مخيتاريان هدفا لصالح مانشستر يونايتد بواقع هدف في كل شوط.

وافتتح بوغبا التسجيل في الدقيقة 18 بعدما سدد اللاعب الفرنسي الكرة لتصطدم بلاعب وتغير اتجاهها وتخدع حارس أياكس.

وضاعف مخيتاريان الغلة في بداية الشوط الثاني عقب ركلة ركنية وتماسك يونايتد وسط هتافات جماهيره فرحا بالفوز بهذا اللقب.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز بها مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوربي.

ووقف الفريقان دقيقة صمت حدادا قبل المواجهة على ضحايا هجوم مانشستر الذي قتل فيه 22 شخصا.

وبهذا التتويج يتأهل مانشستر يونايتد لدور المجموعات بدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

المصدر
رويترز
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الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد
أياكس أمستردام
بول بوغبا

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