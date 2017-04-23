الدوري الإنجليزي
الأحد 23 أبريل 2017 22:21

شاهد: مانشستر يفوز بهدفين على بيرنلي ويقترب من المراكز الأولى

هز وين روني الشباك في عودته لتشكيلة مانشستر يونايتد ليفوز فريقه 2-صفر على مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويقلص الفارق مع المراكز الأربعة الأولى.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سجله الخالي من الهزائم في الدوري إلى 23 مباراة.

ودخل روني، الذي بدأ مباراة أساسيا لآخر مرة في الرابع من مارس/آذار، التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في 2017 في غياب المصاب زلاتان ابراهيموفيتش واختار مورينيو جلوس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

لكن المهاجم الآخر أنطوني مارسيال هو من افتتح التسجيل باستاد تيرف مور في الدقيقة 21 بعدما انطلق من وسط الملعب قبل أن يسجل بشكل جيد بعد تبادل للكرة مع اندير هيريرا.

وأضاف روني الهدف الثاني في الدقيقة 39 من مدى قريب بعد فشل توم هيتون حارس بيرنلي في السيطرة على تسديدة منخفضة من مارسيال.

ويتأخر يونايتد صاحب المركز الخامس الآن بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع قبل مواجهتهما باستاد الاتحاد يوم الخميس القادم.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
بيرنلي
وين روني

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