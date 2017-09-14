دوري أبطال أوربا
الخميس 14 سبتمبر 2017 00:32

شاهد: مانشستر سيتي يكتسح فينوورد بأربعة أهداف نظيفة

الحسرة تبدو على حارس مرمى فينوورد بعد هدف سيرجيو أجويرو الرابع
الحسرة تبدو على حارس مرمى فينوورد بعد هدف سيرجيو أجويرو الرابع
رويترز
سجل المهاجم سيرغيو أغويرو هدفه الـ 50 في بطولات الأندية الأوربية ليقود مانشستر سيتي لفوز ساحق 4-صفر على فينوورد.

وذلك في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوربا لكرة القدم باستاد دي كاوب (الأربعاء).

وسجل المدافع جون ستونز هدفين بضربتي رأس وأحرز المهاجم البرازيلي غابرييل غيسوس الهدف الآخر لينزل سيتي أثقل هزيمة أوربية ببطل هولندا على ملعبه.

ووصل أغويرو إلى هدفه 50 بعد أن حول تمريرة كايل ووكر العرضية إلى الشباك في بداية سريعة لسيتي الذي هز الشباك ثلاث مرات في أول 25 دقيقة لينهي اللقاء عمليا.

ولم يشكل فينوورد، في مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال في 15 عاما، خطورة مطلقا على مرمى ايدرسون حارس سيتي الذي تعافى بشكل كاف للمشاركة بعد تلقيه ركلة في الوجه من ساديو ماني لاعب ليفربول خلال فوز فريقه 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
دوري أبطال أوربا
مانشستر سيتي
فينورد روتردام
سيرجيو أجويرو
ساديو ماني

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