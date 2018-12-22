السبت 22 ديسمبر 2018 22:39
شاهد: مانشستر سيتي يسقط على أرضه أمام كريستال بالاس
سقط مانشستر سيتي لأول مرة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ثمانية أشهر بعد هزيمته المفاجئة 3-2 أمام كريستال بالاس اليوم السبت.
التفاصيل
- منح إيلكاي غوندوغان لاعب وسط ألمانيا التقدم لسيتي في الدقيقة 27 بعدما قابل تمريرة فابيان ديلف العرضية بضربة رأس في الشباك.
- لكن جيفري شلوب أدرك التعادل لبالاس بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.
- ثم صعق أندروس تاونسند الجماهير بملعب الاتحاد بتسديدة صاروخية من 30 مترا في مرمى الحارس إيدرسون.
- تقدم بالاس 3-1 بضربة جزاء من لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 51 بعد تدخل من كايل ووكر ضد ماكس ماير داخل منطقة الجزاء.
- قلص اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين الفارق قبل خمس دقائق من النهاية عندما سقطت تمريرته العرضية خلف فيسنتي جايتا حارس بالاس في الشباك.
- أهدر جابرييل جيسوس فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع إذ وضع تمريرة دي بروين العرضية فوق العارضة من مدى قريب ليسقط سيتي على أرضه لأول مرة منذ هزيمته في قمة مانشستر في السابع من أبريل/ نيسان.
- بهذه النتيجة يتأخر فريق المدرب بيب غوارديولا حامل اللقب بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر، الذي انتصر 2-صفر على مستضيفه ولفرهامبتون أمس الجمعة.
المصدر
وكالات
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