الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 3 يوليو 2020 01:18

شاهد: مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية نظيفة

أفسد فريق مانشيستر سيتي فرحة منافسه ليفربول بالبريميرليغ، وأذاقه هزيمة مريرة برباعية نظيفة، ووجه له ضربة موجعة، أمس الخميس، في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينغ وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45. 

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه عند محاولته التصدي لتسديدة من سترلينغ.

وألغت تقنية الفار هدفًا خامسًا  لمانشيتسر سيتي أحرزه الجزائري رياض محرز، بعدما اتضح أن لاعب السيتي لمس الكرة بيده.

والجدير بالذكر أنها المرة الأولى خلال 5 أعوام التي يتأخر فيها ليفربول بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي، إذ كانت آخر مرة سابقة، في 24 مايو/أيار 2015، عندما تأخر الفريق بخمسة أهداف في مباراة خسرها أمام ستوك سيتي بستة أهداف مقابل هدف واحد. 

 

 

وقبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو مانشستر سيتي مكونين الممر الشرفي لبطل النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، فريق ليفربول، والذي ضمن اللقب قبل 8 جولات من النهاية، طبقًا للتقليد المتبع في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

ووقف بعض لاعبي السيتي في الممر الشرفي/ في حين تغيّب بعضهم، ولم يبد إذا ما كان هذا متعلقًا بتعليمات من مدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أم أن الأمر مرتبط باستعداد التشكيلة الأساسية لدخول أرض الملعب.

وحسم فريق ليفربول حسم البطولة بعد فوزه برباعية على كريستال بالاس في الجولة الـ 31 من الدوري، بينما خسر سيتي من تشيلسي، في الجولة نفسها، بنتيجة 2-1 ليصبح الفارق بين ليفربول وسيتي برصيد 23 نقطة.

ويعد لقب الدوري الإنجليزي التاسع عشر تاريخيًا لليفربول ليقترب من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي بعشرين لقب، ويشار إلى أن هذا اللقب هو الأول في تاريخ "الريدز" للدوري الإنجليزي بمسماه الجديد.

وحقق ليفربول لقبًا طال انتظاره 30 عامًا، بواقع 28 فوزًا وتعادلين وخسارة واحدة، في 31 أسبوعًا جمع خلالها 86 نقطة.

وتوِّج فريق ليفربول الإنجليزي بطلًا للدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، الجمعة 26 يونيو/حزيران الماضي، عقب فوز تشيلسي على مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الأسبوع 31.

ومن ملعب ستامفورد بريدج، أهدى تشلسي (ترتيبه الرابع في البريميرليغ) اللقب لنادي ليفربول، بعد تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب ووصيف الموسم الحالي) بهدفين مقابل هدف وحيد.

اقرأ أيضًا:

بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

ليفربول ينشر أرقاما مبهرة لمحمد صلاح بعد هدفه ضد كريستال

رغم قيود كورونا.. جماهير ليفربول تحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

كلوب ينخرط في البكاء ويحتفل بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

ممر شرفي من مانشستر سيتي للاعبي ليفربول

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 يوليو/تموز)
Thumbnail
فرنسا تدخل على خط أزمة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
Thumbnail
وقف موظفين في الأمم المتحدة بعد فيديو "مخل" في تل أبيب
Thumbnail
المغرب يتهم منظمة العفو الدولية بالتحريض عليه.. ما القصة؟
Thumbnail
المغربي أشرف حكيمي ينتقل إلى إنتر ميلان.. كيف ودعه ريال مدريد؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية نظيفة
  2. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 يوليو/تموز)
  3. فرنسا تدخل على خط أزمة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
  4. وقف موظفين في الأمم المتحدة بعد فيديو "مخل" في تل أبيب
  5. المغرب يتهم منظمة العفو الدولية بالتحريض عليه.. ما القصة؟