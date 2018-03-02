الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 2 مارس 2018 01:54

شاهد: مانشستر سيتي يزيد معاناة أرسنال بفوز ساحق 3-صفر

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على أرسنال للمرة الثانية في أربعة أيام بعدما هزمه 3-صفر الخميس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في أجواء متجمدة باستاد الإمارات ليعيد سيتي الفارق إلى 16 نقطة في صدارة الدوري.

وكان أرسنال يأمل في التعويض بعدما سحقه سيتي بالنتيجة نفسها في نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية باستاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، لكن ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق برناردو سيلفا وديفيد سيلفا وليروي ساني وضعت سيتي في موقف قوي.

ويبتعد سيتي بفارق كبير عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج فقط إلى الفوز في خمس من مبارياته العشر الأخيرة ليتوج بطلا. وبقي أرسنال في المركز السادس بفارق عشر نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال بوسع أرسنال، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد الفريق، التأهل لدوري الأبطال لكن سيكون عليه الفوز بالدوري الأوربي حيث سيواجه العملاق الايطالي ميلانو في دور الستة عشر.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال
مانشستر سيتي

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شاهد: مانشستر سيتي يزيد معاناة ارسنال بفوز ساحق 3-صفر

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