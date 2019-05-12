الأحد 12 مايو 2019 19:45
شاهد: مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
حقق مانشستر سيتي الفوز المطلوب لوضع حد لمحاولات ليفربول المستمرة لإسقاطه من على القمة، وعوض تأخره بهدف ليسحق برايتون آند هوف ألبيون 4-1 ويحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
التفاصيل
- أنهى سيتي الموسم ورصيده 98 نقطة، بينما فاز ليفربول 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز ليختتم الموسم برصيد 97 نقطة وهي أكبر حصيلة لفريق في المركز الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي.
- كان سيتي بحاجة لتحقيق فوزه الرابع عشر على التوالي ليضمن التفوق في منافسة لا سابق لها على اللقب، لكنه تأخر بهدف سجله جلين موراي بضربة رأس في الدقيقة 27 قبل أن يرد فريق المدرب بيب غوارديولا بقوة.
- عادل سيرجيو أغويرو النتيجة بعد 83 ثانية ووضع إيمريك لابورت سيتي في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.
- مع تقدم ليفربول، الذي دخل الجولة وهو متأخر بنقطة واحدة، في استاد أنفيلد كان فريق المدرب يورغن كلوب لا يزال يأمل في حدوث شيء غير عادي على الساحل الجنوبي.
- لكن حين أطلق رياض محرز تسديدة لا تصد سكنت شباك ماثيو رايان حارس برايتون في الدقيقة 61، كان بوسع جماهير سيتي أخيرا بدء الاحتفالات.
- جعل إيلكاي غوندوغان النتيجة 4-1 بتسديدة رائعة من ركلة حرة ليختتم يوما رائعا آخر لسيتي الذي أصبح أول ناد يحتفظ باللقب منذ عشر سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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