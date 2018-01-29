الاثنين 29 يناير 2018 00:10
شاهد: مانشستر سيتي يتخطى كارديف سيتي بهدفين
تغلب مانشستر سيتي على مضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد في دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي.
بادر السيتي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين.
وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين طوال شوط المباراة الثاني، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء ومتأهلًا للدور التالي من البطولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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