كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:46

شاهد: مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، الثلاثاء، إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
التفاصيل
  • تغلب مانشستر سيتي على منافسه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات ثمن النهائي للبطولة المحلية.
  • أحرز ثلاثية مانشستر سيتي، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ومواطنه سيرغيو أغويرو (هدفين) في الدقائق 20 و38 و56.
  • جاء هدف ساوثهامتون الوحيد عن طريق جاك ستيفنس في الدقيقة 75.
  • كما تأهل إيفرتون لدور الثمانية عبر فوزه الصعب على ضيفه واتفورد 2/صفر بينما حجز ليستر سيتي مقعده في دور الثمانية بفوزه على مضيفه بيرتن ألبيون 3/1، وفاز كولشيستر على مضيفه كرولي تاون 3/1.       
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
كرة قدم

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