فرنسا ولبنان
الخميس 3 سبتمبر 2020 00:46

شاهد: ماكرون يوبّخ صحفيا نشر تفاصيل اجتماعه بـ"حزب الله"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حديثه للصحفي
مواقع التواصل
وبّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صحفيا يعمل بصحيفة "لوفيغارو"، لنشره خبرا عن اجتماعه برئيس الكتلة البرلمانية عن "حزب الله" محمد رعد، خلال زيارته إلى لبنان.

ونشر الصحفي في لوفيغارو، جورج مالبرونوت، تفاصيل عن لقاء ماكرون ورعد، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح مالبرونوت في خبره، أن ماكرون قال للنائب: "أريد العمل معكم، لكن هل يمكنكم إثبات أنكم لبنانيون، فالجميع يقول إنكم تخدمون أجندات إيرانية، هل تحبون اللبنانيين".

وأضاف ماكرون حسب الصحفي: "عودوا إلى بلادكم، غادروا سوريا واليمن حالا، وقوموا بما يلزم من أجل لبنان، لأن هذه الدولة ستعود بالفائدة على عوائلكم".

كما انتقد مالبرونوت، قيام ماكرون بالضغط على السياسيين اللبنانيين، من أجل تشكيل الحكومة.

ونشرت شبكة "إل سي آي" الفرنسية، الأربعاء، لقطات من مشاهد التوبيخ، حيث يخاطب ماكرون، مالبرونوت، بصوت عال غاضبا: "إن نشرك للخبر يعتبر لا مبالاة بحساسية الموضوع، وعدم مسؤولية تجاه فرنسا والسياسيين اللبنانيين، كما أنه يتعارض مع أخلاق العمل الصحفي".

ويظهر في المشاهد، مغادرة ماكرون على الفور عقب انتهائه من مخاطبة الصحفي، دون أن يمنحه حتى حق الرد.

وتعد زيارة ماكرون إلى لبنان الثانية في أقل من شهر، حيث زار بيروت في 6 أغسطس /آب الماضي، بعد يومين على انفجار المرفأ.

وفي 4 أغسطس/ آب المنصرم، قضت بيروت ليلة دامية جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلا عن خسائر مادية هائلة تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.


وانتشرت آراء عبر مواقع التواصل، حملت اتهامات لماكرون بـ"التدخل العلني في السياسة الداخلية اللبنانية، ومسألة اقتراحه الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة".

والاثنين، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير لدى برلين، مصطفى أديب، لتشكيل حكومة بعد أن حصل الأخير على غالبية 90 صوت من أصل 120 نائبا لتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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