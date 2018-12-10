شاهد: ماكرون يعلن تخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور مع سعيه للرد على موجة احتجاجات لأصحاب السترات الصفراء مثلت تحديا لسلطته.

وقال ماكرون في كلمة للشعب عبر التلفزيون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا". أبرز ما ورد في الخطاب: سيتم إلغاء ضريبة التقاعد، وزيادة الحد الأدنى للأجور بـمئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل.

نحتاج لإصلاح عميق للدولة الفرنسية وأتحمل جزءا من المسؤولية عما يجري رغم أن جذور الأزمة قديمة وقائمة منذ 40 عاما.

معركتي هي من أجلكم ومعركتنا جميعا هي من أجل فرنسا.

لم أستطع طيلة 18 شهرا أن أستجيب لمعاناة يعيشها الفرنسيون منذ 40 عاما.

خلفيات: مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة ومناهضة إصلاحات اقتصادية لماكرون.

أصحاب "السترات الصفراء" يحتجون بشكل أساسي على زيادة أسعار الوقود وارتفاع الضرائب.

المتظاهرون يقولوا إن الإصلاحات الاقتصادية لماكرون تحابي الأثرياء دون الفقراء الذين لا يفعل الرئيس أي شيء لمساعدتهم على حد تعبير المحتجين. وكان السبت الماضي رابع عطلة أسبوعية تشهد احتجاجات عنيفة في فرنسا.