شاهد: ماكرون يدعو إلى العمل على اتفاق بشأن إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أنه ينبغي لبلاده والولايات المتحدة بدء العمل للتوصل إلى اتفاق جديد لمعالجة المخاوف بشأن إيران.

وجاءت تصريحات ماكرون عقب مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وقال ماكرون إنه أجرى محادثات صريحة للغاية بشأن اتفاق إيران النووي مع نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أن هناك أربع قضايا ينبغي التصدي لها منها منع أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025 وإنهاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية وإيجاد تسوية سياسية لاحتواء إيران في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي"هذا هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار".

بدوره حذر الرئيس الأمريكي ترمب إيران من تنفيذ تهديداتها باستئناف برنامجها النووي، مكررا انتقاداته الشديدة للاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما مع إيران.

ووصف ترامب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى الست بأنه "كارثي" و"غير معقول" و"سخيف"

وقال ترمب "إذا استأنفوا برنامجهم النووي سيواجهون مشكلات أكبر من أي وقت مضى". مضيفا بأنه ونظيره الفرنسي قد يتوصلان إلى اتفاق قريب بشأن الاتفاق النووي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يتعامل مع الصواريخ الباليستية أو تدخل إيران في صراعات إقليمية مثل اليمن وسوريا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أمريكا وفرنسا تريدان إصلاح الوضع بشأن إيران بما في ذلك مناقشة قضية سوريا، مشيرا إلى أنه اتفق مع ترمب على أن أزمة سوريا ينبغي أن تكون جزءا من إطار أوسع في التعامل مع إيران.

وأضاف ماكرون أن الهدف الدبلوماسي في سوريا هو ضمان أن يعيش السوريون في سلام.

وأوضح ماكرون أنه سيتم خلال الأسابيع والأشهر القادمة تقييم ما يتعين القيام به في سوريا، مشيرا إلى أنه من المستحيل تحديد جدول زمني لإنهاء التدخل الفرنسي في سوريا.

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا لكن ليس قبل إتمام مهمتها.

وقال ترمب "نريد العودة للوطن وسوف نعود لكننا نريد أن نترك أثرا قويا ودائما وكان هذا جزءا كبيرا للغاية من نقاشنا".