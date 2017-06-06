شاهد: ماعز تتجول داخل استوديو على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات غريبة لماعز تتجول في استديو قناة المجلس الكويتية بشكل طريف، خلال برنامج حواري على الهواء مباشرة، ما أثار موجة من السخرية.

لكن سرعان ما تبيَن الأمر، حيث نشرت شبكة سرمد بلس على يوتيوب، مقطعًا أكبر من البرنامج ليتضح أن الحلقة كانت تتحدث عن رحمة الحيوان بالحيوان في برنامج أركان الذي يذاع على قناة المجلس خلال شهر رمضان المبارك.

وكان ضيف هذه الحلقة الشيخ سليمان الجبيلان وهو من أحضر معه العنزة وصغارها ليضرب بها مثلًا أثناء حديثه عن رحمة الحيوان بالحيوان، وحظي الفيديو بانتشار واسع على يوتيوب.