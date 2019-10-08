الدوري الأرجنتيني لكرة القدم
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 00:19

شاهد : مارادونا في وصلة رقص احتفالا بالفوز الأول لفريقه بالدوري

ظهر النجم دييغو مارادونا لاعب المنتخب الأرجنتيني القديم والمدرب الحالي لفريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني في وصلة رقص مع اللاعبين، احتفالا بالفوز الأول لفريقه بالدوري الأرجنتيني.

جاء الفوز على مضيفه غودوي كروز بأربعة أهداف لهدفين،وقد أبدى مارادونا سعادة كبيرة بهذا الفوز الذي جاء بعد تسع مباريات خاضها الفريق حتى الآن لم يذق فيها طعم الفوز منها 4 تحت قيادة مارادونا و5 تحت قيادة المدرب السابق، حيث خسر الفريق في 7 مباريات وتعادل في واحدة، وقد جاء هذا الفوز ليرفع رصيد خيمناسيا لابلاتا إلى 4 نقاط يتقدم بها من المركز الأخير إلى المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة فقط عن غودوي كروز.

وكان مارادونا صاحب الـ58 عاما قد تولى تدريب خيمناسيا لابلاتا في التاسع من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد استقبلته وقتها جماهير النادي بترحاب شديد حيث احتشد أكثر من 30 ألفا من مشجعي النادي بملعب خوان كارميلو زيريلو في لابلاتا لتحيته والاحتفال بتعيينه مدربا لفريقهم، حيث وضعت الجماهير عليه أمالا عريضة لانتشال الفريق من وضعه السيئ الذي يمر به، وقاد مارادونا الفريق في 4 مباريات حتى الآن خسر في 3 وفاز في واحدة.

يذكر أن الدوري الأرجنتيني يشارك فيه 24 فريقا يقام من دور واحد فقط.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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الدوري الأرجنتيني
مارادونا

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