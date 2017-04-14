شاهد: ماذا يحدث عند انفجار "أم القنابل" الأمريكية
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلقاء القنبلة على أهداف تابعة لتنظيم الدولة بالعمل الناجح.
وكان سلاح الجو الأمريكي قد أسقط هذه القنبلة (الخميس) على أهداف للتنظيم في إقليم ننغرهار شرقيَ أفغانستان.
وتعد قنبلة "جي بي يو 43"، والتي توصف بأم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية، استخدمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.
ويبلغ وزن القنبلة 9797 كيلوجراما ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وجرى اختبارها أول مرة عام 2003. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو لعملية اختبار القنبلة في نوفمبر/تشرين في قاعدة إيغلين الجوية بولاية فلوريدا عام 2003.
واستهدفت القوات الأمريكية بهذه القنبلة سلسلة من الكهوف التي يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة بإقليم نانغرهار على الحدود الأفغانية الباكستانية.
ومن غير المعلوم حتى الساعة ما هي الظروف التي دفعت إدارة ترمب إلى استخدام هذه القنبلة التي تصنف بأخطر قنبلة غير نووية عرفها التاريخ العسكري الحديث بعد أربعة عشر عاماً على إجراء أول تجربة لها عام 2003.