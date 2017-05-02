الثلاثاء 2 مايو 2017 00:46
شاهد: ماذا فعل متظاهرون في كوبا برجل رفع علم أمريكا
أثار حمل رجل العلم الأمريكي أمام مظاهرة وسط العاصمة الكوبية هافانا في يوم العمال رد فعل غاضبا من المشاركين في االمظاهرة.
ودفع تصرف الرجل عددا من المتظاهرين إلى ملاحقته والإمساك به، ليظهر في النهاية محمولا من قبل عدد من المتظاهرين.
وتعد كوبا دولة اشتراكية ظلت علاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة أكثر من أربعين عاما، ولم تقم كوبا برفع العلم الأمريكي فوق السفارة الأمريكية في كوبا إلا في 14 اغسطس/آب 2015.
المصدر
الفرنسية
الجزيرة مباشر
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