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السبت 27 مايو 2017 14:02

شاهد: ماذا حدث لشاب حاول الشرب بـ"المقلوب"؟

تداول مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقطات صادمة لشاب حاول احتساء مشروب وهو نائم بالمقلوب رأسًا على عقب، لتنتهي التجربة بمأساة.

واظهر الفيديو شابًا على ما يبدو أنه داخل إحدى الحانات، يحاول استعراض مهاراته في الشرب بالمقلوب كما لو كان قد راهن أصدقاءه على ذلك، وبالفعل وقف الشاب على رأسه رافعًا قدميه لأعلى وبدأ بالشرب.

وفجأة ترك الشاب الكأس من يده في ثوان، واعتدل واقفًا بسرعة غير متماسك نفسه ويبدو عليه عدم الاتزان، ليخرج الشراب من أنفه وفمه ويغمض عينيه ليسقط مغشيًا  عليه مصطدمًا بحافة الطاولة قبل أن يسقط على الأرض وسط صراخ من حوله.

ولم يذكر ناشر الفيديو أي معلومات عن مكان الواقعة أو مصير الشاب، لكن المقطع حظي بانتشار واسع على موقع فيسبوك، وسط تخوفات من أن يكون الأمر قد انتهى بوفاة الشاب.

المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك
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