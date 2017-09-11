فرنسا
الاثنين 11 سبتمبر 2017 14:43

شاهد: مائدة عشاء طولها 200 متر على ضفاف السين بمناسبة بدء العام الدراسي

تجمع مئات الأشخاص على مائدة عشاء طولها 200 متر، على ضفاف نهر السين في باريس، في نزهة عملاقة احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد".

وقد وقّع مئات الآلاف من الناس على الانترنت، من أجل ترتيب برنامج الاحتفال المستوحى من الطعام في الشوارع.

وشملت مأدبة العشاء أصناف طعام مختلفة من الباذنجان والملفوف واللحم البقري المشوي على الطريقة المكسيكية.

وقد كان الحدث فرصة للحاق بركب "رنتري"، وهو حدث وطني في التقويم الفرنسي عندما تعود العائلات إلى المدينة بعد استراحة الصيف الطويلة.

المصدر
رويترز
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باريس
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مأدبة عشاء

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