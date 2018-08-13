الاثنين 13 أغسطس 2018 18:12
شاهد: مئات المصابين في انهيار منصة بمهرجان في إسبانيا
قال تلفزيون (آر.تي.في.إي) الرسمي إن مئات الأشخاص أصيبوا بينهم خمسة في حالة خطيرة، حينما انهارت منصة خشبية في مهرجان للموسيقى على شاطئ في شمال غرب إسبانيا ليل الأحد.
ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى في الحادث الذي قالت إذاعة غاليغا إنه تسبب في إصابة 266 شخصا في مهرجان (أو مارسيكينو) في فيغو وهي بلدة في منطقة غاليسيا.
وقال أبل كابليرو رئيس بلدية فيجو إن المنصة التي انهارت قبيل منتصف الليل مباشرة كان طولها 30 مترا وعرضها عشرة أمتار.
المصدر
رويترز