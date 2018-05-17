الخميس 17 مايو 2018 14:49
شاهد: مئات الصائمين يفطرون بخيمة رمضانية وسط موسكو
أفطر المئات من الصائمين الأربعاء في خيمة رمضانية وسط العاصمة الروسية موسكو في أول أيام الشهر الفضيل.
وأقيمت الخيمة من قبل مجلس الإفتاء الروسي، والدائرة الدينية لمسلمي روسيا، في حديقة النصر الواقعة أمام مسجد "النصب التذكاري"، حيث فتحت أبوابها أمام الصائمين قبل الإفطار.
وشهدت الخيمة إلى جانب الإفطار قراءة آيات من القرآن الكريم، وعرض مسرحي حول التاريخ الإسلامي.
وتقدم الخيمة الطعام مجانًا لنحو ألف شخص يوميًا طوال شهر رمضان.
وتشير التقديرات إلى أن قرابة مليوني مسلم يعيشون في العاصمة الروسية.
المصدر
الأناضول
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