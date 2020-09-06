الأحد 6 سبتمبر 2020 12:03
شاهد: مئات الإيطاليين يحتجون ضد تدابير مكافحة كورونا
شهدت العاصمة الإيطالية روما، السبت، مظاهرة احتجاجا على التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
واجتمع نحو 2000 شخص بساحة "بوكا ديلا فيريتا" في روما، بينهم مجموعات يمينية متطرفة، للاحتجاج على التدابير.
وجرت المظاهرة تحت مسمى "نرفض دكتاتورية الصحة"، بدعوى أن التدابير الوقائية من الفيروس لا تجلب سوى الجوع.
ولم يلتزم المشاركون بقواعد التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة، ورددوا هتافات "الحرية".
وقال المتظاهر ريكاردو، إنهم يريديون حرية العيش، وإن الفيروس لم يعد موجودا.
وبلغ عدد المصابين بكورونا في إيطاليا 276 ألفا و338، توفي منهم 35 ألفا و534، حتى مساء السبت.
المصدر
الأناضول