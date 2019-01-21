الاثنين 21 يناير 2019 13:09
شاهد: مئات الإسرائيليين يقتحمون قبر يوسف ويؤدون رقصات تلمودية
اقتحم مئات المستوطنين مساء الإثنين "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بأداء رقصات وطقوس تلمودية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 30 فلسطينيًا خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال خاصة في منطقة نابلس، حيث وفروا الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف.
فيديو نشره إعلام الاحتلال لاقتحام مستوطنين قبر يوسف شرق #نابلس، الليلة. pic.twitter.com/cEZQW3z6IV— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ٢٠ يناير ٢٠١٩
طقوس تلمودية ومواجهات:
- مصادر محلية، أفادت بأن عددًا من الحافلات التي تقل المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، بهدف أداء طقوس تلمودية في المكان.
#فيديو يوثق اللحظات الأولى لاقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال منطقة الضاحية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف شرقي المدينة pic.twitter.com/n6DfdCWQFd— 48 الإخبارية (@48nnews) ٢٠ يناير ٢٠١٩
- شاب فلسطيني أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة لتأمين الحماية للمستوطنين.
مقام يوسف.. بؤرة توتر دائمة:
- بشكل متكرر، يقتحم المستوطنون "قبر يوسف" الذي كان في السابق مسجدًا إسلاميًا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة.
- سلطات الاحتلال قامت بالسيطرة على هذا المسجد وتحويله إلى موقع يهودي مقدس بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.
- الإسرائيليون يزعمون أن عظام النبي يوسف بن يعقوب (عليهما السلام) أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان.
- علماء الآثار ينفون الرواية الإسرائيلية مشيرين إلى أن عمر المقام لا يتجاوز 250 عامًا.
- قبر يوسف يشكل بؤرة توتر بالمنطقة على ضوء الوجود المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال بالمكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من مضايقات واستفزازات مستمرة.
ليس "قبر يوسف" وحده:
- اقتحام القبر يلفت الأنظار لعشرات المواقع الأثرية والتاريخية التي يتخذها المستوطنون ذريعة للاستيلاء عليها وتحويلها إلى كنس أو مزارات، وبالتالي تكون بؤرًا لصراع ديني.
- قبر يوسف في نابلس ومسجد بلال (قبة راحيل) في بيت لحم والمسجد الإبراهيمي في الخليل مجرد أمثلة لعشرات المواقع الإسلامية التي استولى عليها المستوطنون وحولوها إلى معابد.
- تلك المواقع المحتلة ظلت على الدوام بؤرًا للتوتر من خلال احتفاظ الاحتلال بمواقع داخل المدن الفلسطينية، ما يحول دون تمكن الفلسطينيين من إقامة دولة مترابطة.
- الاحتلال يخطط أيضًا للاستيلاء على المسجد الأقصى بالقدس، ويرى الفلسطينيون والعرب أن اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، مقدمة لتمكين الاحتلال من المدينة المقدسة وهدم المسجد الأقصى، وإقامة هيكل سليمان مكانه، لاسيما بعد التسريب الأخير حول "صفة القرن"، والذي يؤكد تلك النية رغم النفس الأمريكي لصحة ما ورد فيه.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الفلسطينية
مواقع إسرائيلية
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