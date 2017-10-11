اليونان
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 13:49

شاهد: مؤيدون لانفصال كتالونيا يقتحمون سفارة إسبانيا في اليونان

قال مسؤول بالسفارة الإسبانية في العاصمة اليونانية أثينا، إن أشخاصا يصفون أنفسهم بالفوضويين اقتحموا مبنى السفارة، الأربعاء، وألقوا منشورات مؤيدة لانفصال كتالونيا.

وقال المسؤول "دخل ما بين 15 و20 شخصا السفارة وألقوا منشورات. لم يحطموا شيئًا. وجاء بالمنشور: التضامن سلاح الشعب".

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إن الشرطة ألقت القبض على 19 شخصًا.

وذكر آخر أن المجموعة المعروفة باسم روفيكوناس نظمت مظاهرة مؤيدة لانفصال كتالونيا.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
مؤيدون
انفصال كتالونيا
السفارة الإسبانية
أثينا
منشورات

اقرأ أيضا

Thumbnail
فلسطيني يقتني 120 عملة نقدية من العصر العثماني
Thumbnail
ناشط يهدي جائزة حقوقية للمصريين ممن "عذبوا أو سجنوا"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم