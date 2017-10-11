الأربعاء 11 أكتوبر 2017 13:49
شاهد: مؤيدون لانفصال كتالونيا يقتحمون سفارة إسبانيا في اليونان
قال مسؤول بالسفارة الإسبانية في العاصمة اليونانية أثينا، إن أشخاصا يصفون أنفسهم بالفوضويين اقتحموا مبنى السفارة، الأربعاء، وألقوا منشورات مؤيدة لانفصال كتالونيا.
وقال المسؤول "دخل ما بين 15 و20 شخصا السفارة وألقوا منشورات. لم يحطموا شيئًا. وجاء بالمنشور: التضامن سلاح الشعب".
وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إن الشرطة ألقت القبض على 19 شخصًا.
وذكر آخر أن المجموعة المعروفة باسم روفيكوناس نظمت مظاهرة مؤيدة لانفصال كتالونيا.
المصدر
رويترز
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