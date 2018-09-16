شاهد.. مؤلف كتاب "الملاك" يستعرض "خدمات" أشرف مروان لإسرائيل

بدأت شركة نتفليكس الأمريكية عرض فيلم "الملاك" الذي يجسد قصة أشرف مروان سكرتير الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

اعتمد الفيلم على كتاب "الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل" الذي نشره يوري بارجوزيف، أستاذ التاريخ الإسرائيلي، ويتبنى فيه الرواية الإسرائيلية التي تقول إن مروان كان جاسوسا رفيع المستوى لإسرائيل، وإنه قدم لها معلومات ووثائق هامة خلال الفترة التي عمل فيها لصالحها.

واستضافت "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر مؤلف الكتاب للحديث عن التساؤلات التي رافقت الكتاب والفيلم. ومن أهم ما قاله بارجوزيف خلال اللقاء: