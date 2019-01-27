الأحد 27 يناير 2019 10:38
شاهد: مأساة يتيم عراقي أيزيدي اختطفه تنظيم الدولة
يتولى مسؤول سوري في أحد دور الأيتام بمحافظة إدلب شمالي سوريا، رعاية طفل عراقي أيزيدي يدعى "هوكر" (10 أعوام)، اختطفه تنظيم الدولة من العراق واقتاده إلى سوريا.
وتشتت شمل أسرة الطفل حينما سيطر التنظيم على قضاء "سنجار" التابع لمحافظة نينوى العراقية؛ حيث قتل التنظيم أباه، وأقدم على اقتياده مع أمه واخته إلى سوريا؛ حيث تم بيع الأخيرتين كـ"سبايا" في أسواقه.
ولم تنته المأساة عند هذا الحد؛ فبعد فترة من بيعهن قُتلت الأم والأخت في غارة جوية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وبقي "هوكر" وحيدًا.
وجرى تسليم الطفل إلى إحدى دور الأيتام بإدلب لرعايته، إلا أن المسؤول في دور الأيتام "رامي قدور" فتح بيته للطفل، وهو من محافظة حماة وسط سوريا، وأب لأربعة أطفال.
تصريحات قدور:
- الطفل عاش صدمة نفسية خلال الأيام الأولى لانتقاله إلى دار الأيتام.
- "هوكر" أخبرني بما يذكره من مأساة أسرته بعدما وثق بي. وهو لا يتذكر كنيته أصلًا.
- يأتي أقارب اليتامى ويأخذونهم إلى بيوتهم كل خميس وجمعة، غير أن هوكر لا يملك أي أقارب ولذلك أخذته معي إلى بيتي واستقر عندنا بشكل كامل.
- لا فرق بين "هوكر" وأطفالي، فأنا أتعامل معهم بالمساواة.
- كون الطفل أيزيديًا ليس ذنبًا. آمل أن يكون مستقبله أفضل من مستقبل أطفالي.
أبرز ما قاله الطفل "هوكر":
- تنظيم الدولة قتل والدي وباع أمي وأختي كسبايا. وعذبني في مخيماته التي هربت منها مرتين.
- قُتلت أمي وأختي في غارة جوية، بعدها نقلتني امرأة إلى دار للأيتام بإدلب.
- بعدها أخذني العم رامي إلى منزله، وأذهب الآن إلى المدرسة لتعلم القراءة والكتابة.
سنجار وتنظيم الدولة:
- تنظيم الدولة اجتاح قضاء سنجار، الذي يعد معقل الأيزيدية في العراق، في 3 أغسطس/آب 2014، وسيطر على المنطقة، حتى طرده منها على يد قوات إقليم شمال العراق "البيشمركة" في العام التالي.
- التنظيم اختطف آلاف الأيزيديين خلال اجتياح سنجار، واقتادهم إلى مناطق سيطرته في سوريا والعراق، واتخذ التنظيم من النساء الأيزيديات سبايا للاستعباد الجنسي، بينما زج بالفتيان والصغار في دورات التدريب القتالية.
- تنظيم الدولة قتل المئات وربما الآلاف خلال الهجوم على سنجار أو بعد أيام في الجبال، ووفق منظمة العفو الدولية فإن مقاتلي التنظيم أعدموا الرجال وخطفوا المئات، وحتى الآلاف، من النساء لبيعهنّ سبايا وكزوجات للمسلحين.
- في مارس/ آذار 2015، وصفت الأمم المتحدة الهجوم على الأيزيديين بأنه "محاولة إبادة جماعية"، ودعت إلى انعقاد المحكمة الجنائية الدولية. وقد استعادت القوات الكردية بلدة سنجار في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
- بحسب وزارة الشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق، فإن أكثر من 6400 أيزيدي خُطفوا على يد تنظيم الدولة، بينهم حوالي 3200 تم إنقاذهم أو تمكنوا من الفرار، ولا يزال مصير الآخرين مجهولًا فيما خسر تنظيم الدولة كل الأراضي تقريبًا التي كان استولى عليها في العراق.
- الأيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة، وتعيش مجموعات أصغر في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
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