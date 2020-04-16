فيروس كورونا
الخميس 16 أبريل 2020 18:39

شاهد: مأذون يزوج عروسين عبر الهاتف في الأردن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو لعقد زواج عروسين عبر الهاتف على الإنترنت في الأردن.

وتم التواصل مع المأذون بواسطة الهاتف عبر تقنية الفيديو ومن داخل بيت أهل العروس، وذلك بسبب إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال التي أقرتها السلطات هناك.

وظهر في مقطع الفيديو كل من العريس والعروس ووالدها وعدد من عائلتهم، بينما كان المأذون يقول صيغة عقد الزواج وهو يظهر من خلال شاشة الهاتف المحمول عبر الإنترنت خلال بث مباشر.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 401، فيما بلغت أعداد المتعافين 250، بينما استقرت الوفيات عند 7.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
الشرطة الإيطالية تصادر 400 ألف كمامة واقية مهربة من الصين
Thumbnail
كورونا.. 5 آلاف وفاة و30 ألف إصابة خلال 24 ساعة في أمريكا
Thumbnail
حاكم نيروبي يوزع الكونياك مجانا "لقتل" فيروس كورونا
Thumbnail
زوارق إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج (فيديو)
Thumbnail
مقابر نيويورك غير قادرة على استقبال مزيد من موتى كورونا

الأكثر قراءة

  1. الشرطة الإيطالية تصادر 400 ألف كمامة واقية مهربة من الصين
  2. كورونا.. 5 آلاف وفاة و30 ألف إصابة خلال 24 ساعة في أمريكا
  3. حاكم نيروبي يوزع الكونياك مجانا "لقتل" فيروس كورونا
  4. زوارق إيرانية تقترب من سفن أمريكية في الخليج (فيديو)
  5. مقابر نيويورك غير قادرة على استقبال مزيد من موتى كورونا