الأربعاء 26 ديسمبر 2018 20:38
شاهد: ليفربول يمطر شباك نيوكاسل برباعية ويحلق على القمة
عزز ليفربول تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل 4 / صفر اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.
التفاصيل:
- على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول، افتتح ديان لوفرين التسجيل لليفربول في الدقيقة 11.
- أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.
- بعدها أضاف شيردان شاكيري والبديل فابينيو الهدفين الثالث والرابع لليفربول في الدقيقتين 79 و85.
- رفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام توتنهام الذي انتزع المركز الثاني من مانشستر سيتي الذي تلقى الهزيمة الثالثة خلال آخر أربع مباريات.
- تجمد رصيد نيوكاسل، الذي يدربه رافاييل بينيتيز المدرب السابق لليفربول، عند 17 نقطة.
المصدر
الألمانية
بي إن سبورتس
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