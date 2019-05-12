الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 12 مايو 2019 19:33

شاهد: ليفربول يفوز بثنائية على ولفرهامبتون ويخسر البريميرليغ

اكتفى ليفربول بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي، رغم تسجيل ساديو ماني هدفين في الفوز 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (الأحد).
التفاصيل
  • سيستمر انتظار ليفربول البالغ 29 عاما من أجل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعين عليه الاكتفاء بالمركز الثاني.
  • لم يكن لانتصار فريق المدرب يورغن كلوب قيمة في سباق اللقب بعد فوز سيتي 4-1 خارج ملعبه على برايتون آند هوف ألبيون ليضمن تحقيق لقبه الثاني على التوالي.
  • أنهى ليفربول، الذي خسر مرة واحدة في الدوري وتأهل لنهائي دوري أبطال أوربا، الموسم بفارق نقطة واحدة خلف سيتي برصيد 97 نقطة، وهي حصيلة قياسية لفريق في المركز الثاني.
  • وضع ماني ليفربول في المقدمة في الدقيقة 17 بعدما قابل كرة عرضية منخفضة من ترينت ألكسندر-أرنولد في الشباك من مدى قريب.
  • لمدة 21 دقيقة كانت الجماهير في استاد أنفيلد تدرك أن ليفربول على القمة مؤقتا لكن سرعان ما تبدد الحماس مع أنباء تقدم سيتي في برايتون.
  • نجا ليفربول من عدة مواقف صعبة لكنه أكد انتصاره في نهاية المطاف حين أضاف ماني الهدف الثاني في الدقيقة 81 من صناعة ألكسندر-أرنولد مرة أخرى الذي قابل المهاجم السنغالي تمريرته العرضية برأسه في الزاوية البعيدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
ليفربول

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